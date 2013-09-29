تجار المواشي بالغربية يتظاهرون اعتراضا على نقل السوق لمقلب قمامة بقرية الدواخلية

نظم اليوم “الأحد” المئات من تجار ومربى المواشي والجزارين وقفة احتجاجية أمام ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة اعتراضا على قرار محافظ الغربية محمد نعيم بنقل السوق الى مقلب القمامة بالدواخلية يتقدمهم نائب الوفد السابق بمجلس الشعب الدكتور احمد عطا الله وحسام مكاوي عضو مجلس الشورى الأسبق.

تقدم التجار ومربى الماشية والجزارين بعدة مذكرات لمحافظ الغربية تضمنت مذكرة من جانب اللجنة التى تم تشكيلها فى عهد المستشار محمد عبد القادر المحافظ الأسبق والتى ضمت 8 من المسؤلين وتضمنت عدم الموافقة على إقامة السوق بهذة المنطقة لعدم مطابقته للشروط القانونية التى حددها قانون انشاء الأسواق والتى تضمنت 6 بنود لرفض اقامة هذا السوق بمقلب القمامة بالدواخلية والمقام علية مصنع ومقلب للقمامة.

أكد أحمد عطا الله نائب الوفد السابق أنه توجه بصحبة عدد من التجار الى محافظ الغربية لعقد اجتماع معه لشرح اسباب رفض اقامة السوق على مقلب القمامة إلا أنه رفض الاستجابة وتعامل مع التجار على انهم مجندين تحت امرته وتناسى محافظ الغربية انه كان ضابطا ويتعامل مع المواطنين بتعال شديد”.

وأضاف عطا الله أنه أبلغ اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية بقيام التجار والمربين والجزارين بالتوجه للاعتصام أمام ديوان عام المحافظة اليوم الأحد إلا مدير الامن طلب منة تأجيل الاعتصام لحين عقد المجلس التنفيذى للمحافظة لمحاولة عرض الموقف على محافظ الغربية للعدول عن القرار باقامة سوق المواشى على ارض مقلب القمامة بقرية الدواخلية.

وطالب نائب الوفد السابق بسرعة البدء فى انشاء نقابة لتجار المواشى والمربين والجزارين للدفاع عن حقوقهم والوقوف امام المسئولين الذين يتعنتون امام مصالحهم.