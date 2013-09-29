إحالة 5 معلمين للتحقيق بتهمة التحريض علي التظاهر بمدرسة بالفيوم

قرر محمود العمريطي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، إحالة 5 معلمين للتحقيق بمدرسة إطسا الثانوية المشتركة بعد ثبوت تحريضهم للطلاب علي تنظيم مظاهرة بالمدرسة وترديد هتافات لجماعة الإخوان المحظورة ، وأحيل طالبان للنيابة التي أمرت بإخلاء سبيلهما .

وكانت الدراسة قد انتظمت بالمدرسة ، فيما قام وكيل الوزارة بتفقد الفصول وتحدث مع الطلاب وحثهم علي البعد عن السياسة داخل المدرسة ، وأكد أن المدرسة مؤسسة تعليمية ولا يجب أن يكون بها أي شعارات دينية أو سياسية وحث الطلاب علي الاجتهاد وعدم الانصياع وراء الدعوات التخريبية التي تهدف لهز كيان الوطن المستهدف داخليا وخارجيا .

ا.ش.ا