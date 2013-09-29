بالصور..”إسكندر” تؤكد دور المشاركة المجتمعية في حماية البيئة

أكدت الدكتورة “ليلى إسكندر” وزيرة الدولة لشئون البيئة بأنها تنتمى للمجتمع المدنى منذ ثلاثون عاما , وهى ترى بأن مصر تسير نحو علاقات جديدة مؤسسية , مشيرا أن البلاد خرجت من “30″ سنة من الإهمال وخاصة المجتمع المدنى .

واوضحت الوزيرة خلال افتتاح مؤتمر أعمال المنتدى البيئى ودور المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة وذلك بمكتبة مصر العامة ، بحضور الدكتور”سعيد عبد العزيز”محافظ الشرقية والدكتور”علاء نور الدين”رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية ، بأنه على سبيل المثال يمكن الارتقاء بالعمل البيئى من خلال طرح حلول مبتكرة ومثال يمكن رصف الطرق بالقرى بالبيوجاز وكذلك الصرف الصحى.

وقالت: “نحن كمجتمع مدنى لن نتعرف بشكل كافى على القضايا البيئية التى تمس حق المواطن فى استنشاق هواء نقى والذى يعتبر من أصعب وأكبر الحقوق وأيضا التطرق لقضايا أكبر بكثير ” .

وأضافت الوزيرة بأن مشروع المخلفات الصلبة لن ينجح إلا من خلال منظومة المجتمع المدنى وفى القاهرة للأسف يطلق على العاملين فى فرز المخلفات “زبالين” ولكن يوجد فرز للمخلفات بطرق الكترونية وأنا أطلق عليها “وظائف خضراء” وأهلا بأصحاب الوظائف الخضراء.

وفى كلمته أكد الدكتور “سعيد عبد العزيز “محافظ الشرقية بأنه لن تحدث نقلة نوعية بعد ثورة 30\6 إلا بمشاركة مجتمعية ونريد عمل نموذج للأداء المتميز وستيم إقامة مسابقة لاختيار أفضل وأنظف مدينة.

وأضاف : “أرفض منظومة البيروقراطية فى العمل وفوضت رؤساء المدن سلطات المحافظ للقضاء على البيروقراطية ومنحت كل رئيس مدينة الصلاحيات الكافية لإتخاذ أى إجراءات وقرارات عاجلة وهامة , ومجتمع بلا طموح سيكون بدون مستقبل وأتمنى عمل ورشة عمل كل شهر لحماية البيئة ووضع إطار عام للعمل ، ونحن نعالج ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات البيئية بالمناطق السكنية وأمام المحلات ونضع خطة استراتيجية للمحافظة وسيتم إدخال ثقافة التخطيط”.

وتابع: “مطلوب من المواطن المشاركة بقوة ولايكون انطوائى وبمشاركة إيجابية وأنا سعدت بالفعل من خلال تجاوب وتفاعل المواطن الشرقاوى معنا ومع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة”.

ويأتى افتتاح المنتدى البيئى بمكتبة الزقازيق العامة ختام لجولة الوزيرة التى بدأتها بافتتاح مصنع تدوير المخلفات وقش الأرز ببحطيط بأبوحماد وافتتاح وحدة الجمعيات الأهلية ومكتب البيئة بالمحافظة.