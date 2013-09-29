الرئيس اليمنى يجري لقاءات مع مشايخ تحالف القبائل لإنقاذ مؤتمر الحوار

استعرض الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، مع عدد من مشايخ تحالف قبائل اليمن يتقدمهم الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر، القضايا الوطنية والمستجدات والتطورات الراهنة على مختلف الصعد والمستويات، مشيرا إلي أن اليمن يمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة.

ويأتى ذلك فى إطار ما تشهده العاصمة اليمنية صنعاء اليوم من نشاط سياسي وحراك دبلوماسي مكثف بقيادة هادي حيث عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التى تستهدف إنقاذ مؤتمر الحوار الوطنى والدفع بعملية العدالة الانتقالية وحلحلة الأوضاع السياسية فى اليمن.

وقال الرئيس اليمنى “نحن على وشك تحقيق نجاحات كبيرة من أجل أمن واستقرار ووحدة الوطن وبانتظار مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي يوشك على انتهاء أعماله بصورة كاملة وإصلاحات شاملة من أجل مواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين وإزالة المظالم أينما كانت وتحقيق العدالة والعمل من أجل الدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون والنظام والحرية والعدالة والمساواة وخروج الوطن من الأزمات المتلاحقة”.

وأكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرعون ويدعمون الحوار الوطني الشامل ومخرجاته وسيقدمون الدعم من أجل خروج اليمن إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن المبادرة الخليجية ترتكز أساسا على أمن واستقرار ووحدة اليمن وكل ما يجري عمله من أجل المستقبل المأمول هو تحت سقف الوحدة اليمنية ولا شئ غير ذلك.

ا.ش.ا