العقيد ونيس المبروك بوخماده يتولى قيادة القوات الخاصة الليبية

ذكر مصدر مطلع بالقوات الخاصة الليبية ، أنه تم تكليف العقيد “ونيس المبروك بوخماده ” ، آمرا للقوات الخاصه الليبية خلفا للعميد الركن ” محمد الشريف ” الذى اعتذر عن مواصلة المهمة .

وأكد المصدر في تصريح له اليوم الأحد أن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى أصدرت القرار رقم 522 ، والخاص بتكليف العقيد ونيس بوخماده آمرا للقوات الخاصة الليبية .

يذكر أن العقيد ” ونيس ” ، أحد رجال الصاعقة الذين انضموا لثورة السابع عشر من فبراير منذ بدايتها أثناء ارتكاب كتائب القذافي جرائم بحق مدينة بنغازي ، وقاد عدة محاور في الجبهة الشرقية لمنطقة البريقة ، و قد تم تكليفه بإمرة المنطقة الجنوبية .

ا.ش.ا