اشتباكات بين طلاب الإخوان وأهالي حوش عيسى

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 30 دقيقة

اندلعت اشتباكات بين عدد من الطلاب وأهالي مدينة حوش عيسى بالبحيرة، وطلاب آخرين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، عقب تنظيم طلاب الإخوان مسيرة انطلقت من أمام المدرسة الثانوية بشارع الجمهورية بالمدينة.

استخدم في الاشتباكات الطوب والزجاجات الفارغة، بعد أن ردد طلاب الإخوان الهتافات المناهضة للجيش والشرطة والمنددة بما أسموه الانقلاب العسكري، كما رفعوا إشارات بارعة العدوية وصور الرئيس المعزول.

وفي إيتاي البارود أطلق إخواني مستبعد من إدارة مدرسة "جزيرة الضهرية" الابتدائية النار من سلاح كان بحوزته أمام المدرسة لإرهاب الطلاب والعاملين بالمدرسة، اعتراضا على استبعاده من إدارة المدرسة، وتعيين آخر بدلا منه.

وقال جمعة ذكري، وكيل الوزارة، إنه تم إخطار الأمن للتعامل مع إسماعيل شرباص، الناظر المستبعد من الإدارة لعدم كفاءته، بعد أن أطلق النار أمام المدرسة.

وفي جامعة دمنهور نظم طلاب منتمون لجماعة الإخوان وقفة أمام مبنى المجمع الجديد "25 يناير" بالأبعادية على الطريق الزراعي السريع.

رفع الطلاب اللافتات الرافضة للضبطية القضائية وشعارات رابعة الصفراء، مرددين الهتافات المناهضة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لحكم البلاد.