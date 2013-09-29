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تجديد حبس 304 من أنصار المعزول فى أحداث رمسيس واقتحام قسم الأزبكية

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تجديد حبس 304 من أنصار المعزول فى أحداث رمسيس واقتحام قسم الأزبكية تجديد حبس 304 من أنصار المعزول فى أحداث رمسيس واقتحام قسم الأزبكية

أمرت نيابة شمال القاهرة برئاسة المستشار وائل حسين المحامى العام الاول لنيابات شمال القاهرة تجديد حبس 304 متهمًا من انصار الرئيس المعزول محمد مرسى و أعضاء جماعة الإخوان المحظورة 45 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم فى احداث اشتباكات ميدان رمسيس ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واحتلال مسجد الفتح التى وقعت منتصف شهر الماضى.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر والبلطجة والانضمام لتنظيم إرهابى وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المرور، إلا أن المتهمين وبينهم أجانب أنكروا الواقعة، مؤكدين أنهم ألقى القبض عليهم بشكل عشوائى.

وكانت منطقة رمسيس قد شهدت اشتباكات بين الإخوان من جانب وقوات الشرطة والأهالى من جانب آخر، كما اعتلى المئات من الإخوان كوبرى 6 أكتوبر، وأطلقوا الأعيرة النارية على قوات قسم شرطة الأزبكية فى محاولة لاقتحامه، إلا أن القوات بالاشتراك مع الأهالى تمكنوا من السيطرة على الموقف

كما أشعل المتهمون النيران فى فرع شركة المقاولون العرب فى محاولة منهم للهروب، وطاردت قوات الشرطة المتهمين مما دفع بعضهم إلى الاختباء بمسجد الفتح، إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليهم وأحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق

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