الحكومة العراقية: انفجار أربيل يتعلق بالوضع في سوريا

أدانت الحكومة العراقية في بغداد الهجوم الذي استهدف مديرية الأمن في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، من دون ان تستبعد ان يكون الهجوم مرتبطاً بالأزمة السورية، بحسب ما أفاد متحدث لوكالة فررانس برس.

> وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء “ندين بشدة هذا الهجوم”، مضيفاً أن “سوريا اثرت علينا جميعاً وليس ببعيد ان يكون (الهجوم) احد شظايا الازمة السورية”.