5 ملايين توقيع لدعم السيسى رئيسا للجمهورية

كتب / سمر العشرى

حصلت حملة" كمل جميلك" لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للترشح لرئاسة الجمهورية من خلال الضغط الشعبي , على 5 ملايين توقيع من عدة محافظات بعد عملية الفرز اليومي قبل أمس الأول الخميس ، والتي سجلت رقما قياسيا على حد وصف أعضائها.

كما أكد وائل أبو شعيشع عضو المكتب السياسي للحملة على أنها تسير نحو الهدف المطلوب دون وجود عراقيل من أي جهة أمنية أو حتى شعبية ، معربا عن سعادته بما يسمعه من جامعي التوقيعات أثناء جمعها من المواطنين وترحيبهم الشديد بمندوبي الحملة في جميع المحافظات المصرية.

كما صرح عاطف عبد الرازق عضو اللجنة الإعلامية للحملة لـ"صدى البلد" بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا الاثنين المقبل بفندق "بيراميزا" بالدقي لعرض آخر ما توصلت إليه الحملة من نتائج .

وأضاف عبد الرازق أن انضمام أكثر من شخصية عامة للحملة زاد من مصدقيتها في الشارع المصري ، ولن يكون هناك عائق بين الشعب وبين حريته وإرادته في اختيار رئيسه ، وأعتقد أن الرئيس القادم سيكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي .

ولفت إلى أن السيسي هو الشخص الوحيد القادر على إعادة الاستقرار والأمن للبلاد عقب موجة الشغب التي اجتاحت البلاد مؤخرا عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو .

شبكةعيونالإخبارية

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