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السيطرة على حريق نشب بالسوق الشعبي في الخرطوم

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السيطرة على حريق نشب بالسوق الشعبي في الخرطوم السيطرة على حريق نشب بالسوق الشعبي في الخرطوم

كتب : أ ش أ منذ 40 دقيقة

تمكنت شرطة الدفاع المدني السودانية، بولاية الخرطوم من السيطرة على حريق شب في السوق الشعبي، اليوم، وأدى إلى وفاة شخص واحتراق 9 محال تجارية. وقال المتحدث الرسمي للشرطة السودانية، أحمد عمر، إنّ "الأسباب المبدئية للحريق ترجع إلى حدوث ماس كهربائي نتج عن أعمال بإحدى ورش النجارة، التي يتواجد بها مواد شديدة الاشتعال، ساعدت على سرعة امتداد النيران للمحال المجاورة بالسوق الشعبي". وأكد أنه تمت السيطرة على النيران، وجاري التحقيق من قبل النيابة المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق.

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