وزير مجلس الوزراء السوداني: ماضون في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

أكد وزير مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، أن بلاده ماضية في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلي أنها السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الاقتصادية الحقيقية.

وطالب الوزير السوداني، في تصريح له اليوم، عقب اجتماع وكلاء الوزارة السودانية، بضرورة إرشاد العاملين بأهمية الإصلاحات الاقتصادية وأهدافها وفوائدها المرجوة.

وأكد على استمرار خطط العمل في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ومناقشتها تمهيدا لإجازتها.

كما ناقش الاجتماع تقريرا حول سير العمل بكافة الوزارات، حيث أكد وكلاء الوزارات انسياب الخدمات ودولاب العمل في الدولة بصورة طبيعية.