فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك في يوم السياحة العالمي

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 14:53

تستأنف فرقة أسوان للفنون الشعبية إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها بالمشاركة في يوم السياحة العالمي.

وقال شعبان حسين، مدير الفرقة، إن الفرقة تستأنف عروضها بعد التوقف لأسباب فنية بالمشاركة في يوم السياحة العالمي والذي تقام فاعلياته هذا العام في أسوان، مؤكدا وصول ألماني إلى أسوان.

وأضاف شعبان أن توقف عروض الفرقة يعود لأسباب فنية وليست سياسية ، لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد ليس لها علاقة بهذا التوقف الذي لحق بالفرقة ولم تؤثر عليهم إطلاقا في تقديم عروضهم.

وعن المشاركات الخارجية للفرقة، قال "لاتوجد لدينا في هذه الفترة أي مشاركات للفرقة خارجيا".

يذكر أن فرقة "أسوان" للفنون الشعبية تقدم عروضها من خلال الآت موسيقية تقليدية تصاحبهم في رقصاتهم وتعتمد هذه الفرق على عدد من الهواة يشاركون في المهرجانات والمناسبات القومية وحفلات الزفاف.