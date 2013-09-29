أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

ضبط 4 من قيادات "الإخوان" بحوزتهم أوراق تنظيمية للجماعة في حملة أمنية بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط 4 من قيادات "الإخوان" بحوزتهم أوراق تنظيمية للجماعة في حملة أمنية بالإسماعيلية ضبط 4 من قيادات "الإخوان" بحوزتهم أوراق تنظيمية للجماعة في حملة أمنية بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة الأحد 29-09-2013 15:03

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، من ضبط 4 من قيادات تنظيم الإخوان بحوزتهم أوراق تنظيمية للجماعة.

قامت مأمورية أمنية بدائرة مدينة الإسماعيلية، ضمت ضباط إدارة الأمن الوطني، وبالاشتراك مع ضباط البحث الجنائي وقطاع الأمن المركزي، واستهدفت العناصر المثيرة للشغب، وأسفرت عن ضبط سمير عبدالله رشوان محمد (44 عامًا - مهندس)، ومحمد أحمد سليمان أحمد (34 عامًا - موظف)، ويسري الطيب محمد عليوة (60 عامًا - طبيب بيطري)، وطارق يحيى يوسف يوسف (26 عامًا - مدرس)، وبحوزتهم بعض الأوراق التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجاري استكمال فحصهم بمعرفة إدارة الأمن الوطني بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية