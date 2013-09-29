ضبط 4 من قيادات "الإخوان" بحوزتهم أوراق تنظيمية للجماعة في حملة أمنية بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة الأحد 29-09-2013 15:03

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، من ضبط 4 من قيادات تنظيم الإخوان بحوزتهم أوراق تنظيمية للجماعة.

قامت مأمورية أمنية بدائرة مدينة الإسماعيلية، ضمت ضباط إدارة الأمن الوطني، وبالاشتراك مع ضباط البحث الجنائي وقطاع الأمن المركزي، واستهدفت العناصر المثيرة للشغب، وأسفرت عن ضبط سمير عبدالله رشوان محمد (44 عامًا - مهندس)، ومحمد أحمد سليمان أحمد (34 عامًا - موظف)، ويسري الطيب محمد عليوة (60 عامًا - طبيب بيطري)، وطارق يحيى يوسف يوسف (26 عامًا - مدرس)، وبحوزتهم بعض الأوراق التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجاري استكمال فحصهم بمعرفة إدارة الأمن الوطني بالمحافظة.