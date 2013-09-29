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توقعات باستقرار أسعار الأسمنت في أكتوبر

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توقعات باستقرار أسعار الأسمنت في أكتوبر توقعات باستقرار أسعار الأسمنت في أكتوبر

كتب : جهاد الطويل منذ 24 دقيقة

توقع تجار استقرار الأسمنت تسليم أكتوبر المقبل عند 550 جنيه للطن، بسبب الزيادة الملحوظة في كمات الإنتاج لدى الشركات، فيما تنخفض أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع بنحو 100 جنيه للطن في نفس الشهر.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، أسباب استقرار أسعار الأسمنت لزيادة الإنتاج المحلي بنحو 15 مليون طن ليصل إلى 65 مليون سنويا، ما يزيد عن الطلب المحلي، فضلا عن تراجع عملية التصدير لارتفاع أسعاره مقارنة بالخارج.

وفيما يخص أسعار الحديد، قال الزيني إن انخفاض الأسعار العالمية واستقرار سعر صرف العملات مقابل الجنيه يدفعان أسعاره للانخفاض في السوق المحلية.

ووفقا للتوقعات يباع طن الحديد بـ 4800 بدلامن 4900، والأسمنت 550 جنيها للطن مطلع أكتوبر.

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