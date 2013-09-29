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الخمسين تجتمع بالصياغة غدا لمناقشة المواد الخلافية

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الخمسين تجتمع بالصياغة غدا لمناقشة المواد الخلافية الخمسين تجتمع بالصياغة غدا لمناقشة المواد الخلافية

اجتماعات لجنة الخمسين

تجتمع غدا لجنة الخبراء العشرة مع لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور ،بمقر اللجنة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى ،واكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع انة تم دعوة الخبراء العشرة التى وضعت مسودة التعديلات الدستورية ،للاجتماع بالصياغة وذلك للناقش حول المواد التى تسمى الخلافية وصياغتها النهائية ،والنقاش حول بعض المواد التى تم حذفها من دستور 2012 المعطل.

واشار الدكتور صلاح الدين فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء ان الاجتماع سيتناول النقاش حول قضية اصدار اعلان دستورى جديد من الرئاسة لتحديد ما ان كانت لجنة الخمسين تعمل على تعديلات دستورية ام اصدار دستور جديد واوضح فوزى ان التخوفات حول الطعن على المنتج النهائى لهذة اللجنة ليس فى محلة.

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