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برغش في لجنة الحوار المجتمعي بالـ"50": "أنا عميل بيادة الجيش والشرطة في هذه الظروف"

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برغش في لجنة الحوار المجتمعي بالـ"50": "أنا عميل بيادة الجيش والشرطة في هذه الظروف" برغش في لجنة الحوار المجتمعي بالـ"50": "أنا عميل بيادة الجيش والشرطة في هذه الظروف"

كتب : هبة أمين ومحمد حمدي منذ 35 دقيقة

شهدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشات واسعة حول ضرورة الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بالدستور.

وطالبت النقابة العامة للفلاحين، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإنشاء مجلس أعلى للفلاحين ووضع تعريف دقيق لمصطلح "الفلاح" في الدستور، لمنع مزاحمة اللواءات وغيرها من التخصصات المختلفة من الحصول على مكان الفلاح في الانتخابات البرلمانية.

وشددت نقابة الفلاحين، على ضرورة عدم المساس بنسبة العمال والفلاحين في التعديلات الدستورية، مطالبين بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي، خاصة أن القائمة لا تسمح إلا بنجاح أصحاب رؤوس المال، ما يحرم الفلاح الحقيقي من المنافسة.

وقال محمد برغش، عضو النقابة العامة للفلاحين، "أنا في خدمة بيادة الجيش، ولا أجد حرجًا في أن أعلن أنني عميل البيادة وعميل الجيش والشرطة في هذه المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن".

وطالب برغش، بضرروة وضع نص دستوري يسمح للفلاحين بالحصول على معاش مناسب من الدولة أسوة بباقي النقابات، محذرًا من إلغاء نسبة العمال والفلاحين من التعديلات الدستورية الحالية.

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