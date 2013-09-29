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زهير مراد يوقِّع إطلالات ملكة جمال لبنان

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زهير مراد يوقِّع إطلالات ملكة جمال لبنان زهير مراد يوقِّع إطلالات ملكة جمال لبنان

أقيم يوم البارحة حفل تتويج ملكة جمال العالم في إندونيسيا بمشاركة ملكات من أنحاء العالم، وكان من بينهنَّ ملكة جمال لبنان كارين غراوي التي تألَّقت أثناء الحفل بفستان أزرق برَّاق ورائع.
وقد نشرت كارين على مواقع التَّواصل الاجتماعيّ صورها بأجمل الإطلالات التي حملت توقيع المصمم العالميّ زهير مراد، والتي كان من بينها إطلالة بفستان فخم باللون الأسود مع حزام وأساور ذهبيَّة ملفتة، بينما كانت الإطلالة الأخرى بفستان مخطط بطريقة جذَّابة أظهرت جمال كارين ورشاقتها.
توِّجت ملكة جمال الفلبين في الحفل، وبذلك تحصل الفلبين على أوَّل تتويج لها في هذه المسابقة.
شاهدي في الصُّور كيف تألَّقت ملكات جمال العالم بأجمل الإطلالات.

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سيدتي