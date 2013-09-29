أكثر العروض جنوناً في باريس من Vivienne Westwood و Gaultier

شهد يوم البارحة في باريس عروضاً مجنونةً لربيع وصيف 2014 من مصممين شهيرين، وهما: Vivienne Westwood، وGaultier.

في عرض Vivienne Westwood شاهدنا جنونها المعتاد في ماكياج وشعر العارضات، حيث ظهرن بلوك غريب جداً أثناء العرض، بينما كانت الأزياء بنفس المستوى من الغرابة والتميُّز، كما لفتنا ظهور العديد من الطَّبعات الدارجة، مثل: الورود , والخطوط، والمربعات، إلى جانب العديد من الفساتين التي تجعلنا نتساءل مَن مِن النَّجمات ستتجرَّأ على ارتدائها على السجَّادة الحمراء.

أمَّا Gaultier فقد أقام حفلاً راقصاً "ديسكو" على منصَّة عرضة مع العديد من الأزياء الجلديَّة الجريئة التي تنوَّعت بين الفساتين والبدل وحتى جاكيتات راكبي الدراجات الناريَّة، وبالنِّسبة للألوان فقد اختار المصمم الألوان الحياديَّة كالأسود واللحميّ لمجموعته بهذا الموسم.

شاهدي في الصُّور أزياءً من أكثر العروض جنوناً في أسبوع الموضة في باريس.