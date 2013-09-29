Eva Longoria بثماني إطلالاتٍ مختلفة في حفل "ALMA"

تولي النجمة Eva Longoria اهتماماً كبيراً لإطلالتها، إذ نراها متألِّقة بأزياء رائعة ومختلفة على السجَّادة الحمراء لأهم المحافل السينمائيَّة دائماً.

ويبدو أنَّها واجهت حيرة كبيرة في اختيار ما تظهر به أثناء تقديم حفل " ALMA "، فقررت ارتداء 8 فساتين مختلفة في الحفل نفسه.

تألَّقت Eva Longoria على السجَّادة الحمراء للحفل بفستان أحمر حمل لمسات المصمم اللبنانيّ الشَّهير زهير مراد، ثم ظهرت على مسرح الحفل بفستان برَّاق ورائع من تصميم إيلي صعب، وقد حملت باقي إطلالاتها لمسات مصممين مختلفين، مثل: Randi Rahm, وEtro ، وغيرهم.

شاهدنا في الحفل عدداً من الإطلالات المميَّزة كذلك، منها: إطلالة النجمة Jessica Alba التي تألَّقت على السجَّادة الحمراء بتنورة سوداء برَّاقة وقميص أبيض ناعم، والممثِّلة Rosario Dawson التي شوهدت بفستان أسود فخم وأنيق.

شاهدي في الصُّور أعلاه إطلالات Eva Longoria وباقي النَّجمات في حفل " ALMA" البارحة.