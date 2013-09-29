بالفيديو – الأهلي يمنح مصر ميزتين مع الأحرش أمام غانا

ميزتان يمنحهما الأهلي لمنتخب مصر مع الحكم المغربي بوشعيب الأحرش الذي يدير مواجهة مصر وغانا في كوماسي.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 والمقرر لها يوم 15 أكتوبر في كوماسي إلى الأحرش.

وسجل الأحرش مع الأهلي يبشر منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة.

فمباراة واحدة فقط خسرها أصحاب الأرض تحت قيادة الحكم المغربي.. كان الفائز فيها الأهلي.

ولم يسبق للأحرش أن أدار مواجهة خسرها أصحاب الأرض، حتى فوز الأهلي على الترجي في رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

فالأهلي فاز على الترجي 2-1، وتوج الفريق الأحمر بالبطولة للمرة السابعة في تاريخه، وكانت هذه المرة الأولى التي خسر فيها أصحاب الأرض مع الأحرش.

ولعب الأهلي في النسخة الجارية من دوري الأبطال أمام البنزرتي التونسي في إياب دور الـ16، وفاز الفريق الأحمر 2-1.

وبشكل عام، لعب الأهلي تحت قيادة الأحرش 4 مباريات، فاز فيها جميعا.

وأدار الأحرش 3 مباريات في تصفيات مونديال 2014.

كانت بين بوركينا فاسو والكونجو وانتهت بالتعادل 0-0، وبين مالي وبنين وانتهت بالتعادل 2-2، والأخيرة بين توجو والكونجو الديمقراطية وفازت الأولى 2-1.

ويتميز الأحرش بكثرة إشهاره للبطاقات الملونة، أدار 29 مباراة دولية طوال مسيرته الدولية، منح فيها أصحاب الأرض 12 ركلات جزاء مقابل 4 للضيوف.

وأشهر 3 بطاقات حمراء لأصحاب الأرض، مقابل أربع بطاقات للضيوف.

فيما كان نصيب الضيوف من الإنذارات 37 بطاقة، مقابل 44 فقط لأصحاب الأرض.

وأدار الأحرش مواجهة كأس السوبر الفرنسي 2009 بين مارسيليا وليل والتي حسمها الأول 5-4.