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وفد عسكري فرنسي يصل إلى صنعاء

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وفد عسكري فرنسي يصل إلى صنعاء وفد عسكري فرنسي يصل إلى صنعاء

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

وصل إلى صنعاء اليوم، وفد عسكري فرنسي برئاسة الأدميرال أنطوان بوسان، قائد القوات البحرية الفرنسية المتمركزة في المحيط الهندي، وذلك في زيارة رسمية لليمن تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يجري الوفد العسكري الفرنسي خلال الزيارة، مباحثات مع عدد من المسئولين في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، بشأن التعاون المشترك بين جيشي البلدين في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات العسكرية والفنية، لتعزيز جوانب التعاون العسكري والشراكة القائمة، إلى جانب القضايا ذات العلاقة بمكافحة القرصنة والإرهاب في المنطقة. وذلك في زيارة رسمية لليمن تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يجري الوفد العسكري الفرنسي خلال الزيارة، مباحثات مع عدد من المسئولين في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، بشأن التعاون المشترك بين جيشي البلدين في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات العسكرية والفنية، لتعزيز جوانب التعاون العسكري والشراكة القائمة، إلى جانب القضايا ذات العلاقة بمكافحة القرصنة والإرهاب في المنطقة.

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