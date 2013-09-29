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تمديد إجازة المدارس بولاية الخرطوم حتى 20 أكتوبر

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تمديد إجازة المدارس بولاية الخرطوم حتى 20 أكتوبر تمديد إجازة المدارس بولاية الخرطوم حتى 20 أكتوبر

كتب : الأناضول منذ 38 دقيقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اليوم، تمديد إجازة المدارس حتى 20 أكتوبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت الأربعاء الماضي، إغلاق المدارس في الخرطوم حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء العام الدراسي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وفيما لم تعلن السلطات رسميا أسباب هذا الإغلاق، إلا أن هذا القرار جاء بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت الاثنين الماضي واستمرت نحو أسبوع، إثر رفع الدعم عن الوقود، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام الرئيس السوداني عمر البشير منذ سنوات.

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