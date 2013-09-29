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بالأرقام والصور .. (ريال 0-1 أتليتكو) - الأفضل لم يفز بدربي مدريد

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بالأرقام والصور .. (ريال 0-1 أتليتكو) - الأفضل لم يفز بدربي مدريد بالأرقام والصور .. (ريال 0-1 أتليتكو) - الأفضل لم يفز بدربي مدريد

الأفضل لم يفز بدربي مدريد، هذا ما تثبته لغة الأرقام والإحصائيات التي تم رصدها عقب نهاية المباراة بفوز أتليتكو على ريال بهدف دون رد.

هدف دييجو كوستا، أدخل صاحبه التاريخ كونه أسهم في تحقيق الفوز لأول مرة على النادي الملكي في سنتياجو برنابيو منذ 14 عاما.

ولكن الأرقام تظهر أن ريال مدريد كان الأكثر نشاطا، في ظل تفوق رقمي كاسح له على غريمه الأزلي.

فبجانب الاستحواذ الذي تفوق فيه ريال مدريد بنسبة 63% مقابل 37% لأتليتكو، كان الفريق الأبيض أكثر تسديدا بـ24 تسديدة، خمسة منهم كانت داخل محيط المرمى.

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على عكس أتليتكو مدريد الذي لم يسدد سوى 13 مرة، من بينهم أربع داخل محيط مرمى دييجو لوبيز.

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تمريرات ريال مدريد الصحيحة خلال المباراة كانت أكثر، حيث نجح لاعبوه في إكمال 440 تمريرة صحيحة من أصل 527، تسعة منهم صنعت فرص للتهديف.

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وهو الفارق الذي يبدو كبيرا بالنظر لأتليتكو مدريد الذي أكمل 227 تمريرة ناجحة من أصل 301 طوال المباراة، سبعة منهم صنعت فرص للتهديف.

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حتى على صعيد العرضيات، أرسل ريال مدريد ثماني عرضيات ناجحة لم ينجح مهاجميه في استغلالها من أصل 22 كرة عرضية.

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في الوقت الذي أرسل فيه لاعبو أتليتكو مدريد أربع عرضيات فقط طيلة المباراة، نجحت في الوصول لمنطقة جزاء الملكي.

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إلا أن القاعدة الأبرز في عالم كرة القدم هي "الكرة أجوان" لذلك فاز أتليتكو مدريد كونه نجح في هز شباك ريال مدريد.


>Real Madrid 0-1 Atletico Madrid (Highlights) 28... by ourmatch

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