مصرع طفلة متأثرة بإصابتها فى حادث تصادم بناحية ساقلته بسوهاج‎

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة ساقلته يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول الطفلة “رضوي عاطف محمد محمود” 6 سنوات تلميذه وتقيم بناحية الحاجر دائرة المركز مصابه بكسر بعظمة الفخذ الأيمن ونزيف بالمخ والأذن اليمني.

و تم تحويلها الي مستشفى سوهاج العام “ادعاء حادث سيارة”، وفى وقت لاحق ورد اخطار من مستشفى سوهاج العام يفيد وفاة الطفلة متأثرة باصابتها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وبسؤال “احمد عاطف محمد محمود” 17 سنة طالب ويقيم الريانية بالحاجر دائرة المركز “شقيق المتوفاه” قرر انه حال عودة المذكورة من المدرسة بناحية نجع عمران على طريق أسيوط – نجع حمادي دائرة المركز اصطدمت بها سيارة مجهولة لا يعرف رقمها او قائدها وفرت هاربة ونفي الشبهة الجنائية.

وبورود تقرير مفتش الصحة أفاد عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات ادارة البحث الجنائي ذلك.

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الوقعة وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6352 جنح المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة للتصرف.