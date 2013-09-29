السلطات السودانية تحظر صدور صحيفة "الانتباهة"

أمرت السلطات السودانية بوقف صدور صحيفة "الانتباهة" التى انتقدت قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، بحسب ما أفاد مديرها الطيب مصطفى.

يأتى ذلك وسط شكوى الصحفيين من تشديد الرقابة على الصحافة منذ صدور القرار. صرح الطيب مصطفى "بالأمس ابلغنا جهاز امن الدولة بالتوقف عن النشر لأجل غير مسمى دون إبداء الأسباب".

ويشهد السودان منذ 2012 تظاهرات بين الحين والأخر ضد النظام لكن بدون أن تجتذب حشودا كما حدث فى بعض دول المنطقة التى أطيح ببعض قادتها فى السنوات الأخيرة.

وجرت تظاهرات عنيفة ضد نظام البشير فى 2012 بعد إعلان إجراءات تقشف، منها زيادة الضرائب وزيادة سعر النفط.

وخسر السودان، وهو من البلدان الأفريقية الفقيرة، مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعانى من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل إيراداته.