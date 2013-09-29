أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات السودانية تحظر صدور صحيفة "الانتباهة"

Google+ Print
السلطات السودانية تحظر صدور صحيفة "الانتباهة" السلطات السودانية تحظر صدور صحيفة "الانتباهة"

أمرت السلطات السودانية بوقف صدور صحيفة "الانتباهة" التى انتقدت قرار بزيادة الوقود، بحسب ما أفاد مديرها الطيب مصطفى.

يأتى ذلك وسط شكوى الصحفيين من تشديد الرقابة على الصحافة منذ صدور القرار. صرح الطيب مصطفى "بالأمس ابلغنا جهاز امن الدولة بالتوقف عن النشر لأجل غير مسمى دون إبداء الأسباب".

ويشهد السودان منذ 2012 تظاهرات بين الحين والأخر ضد النظام لكن بدون أن تجتذب حشودا كما حدث فى بعض دول المنطقة التى أطيح ببعض قادتها فى السنوات الأخيرة.

وجرت تظاهرات عنيفة ضد نظام البشير فى 2012 بعد إعلان إجراءات تقشف، منها زيادة الضرائب وزيادة سعر النفط.

وخسر السودان، وهو من البلدان الأفريقية الفقيرة، مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعانى من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل إيراداته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول