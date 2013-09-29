رئيس جامعة جنوب الوادي يشيد بدور مركز التطوير الوظيفي

أعرب الدكتور “عباس منصور” رئيس الجامعة عن سعادته لما وصل إليه مركز التطوير الوظيفي بالجامعة بعد أن أصبح من أفضل المراكز بمصر في العروض التدريبية بإشادة خبراء التدريب العالمي بأمريكا كأفضل عروض تدريبية قدمت للطالب على مستوى مراكز التطوير الوظيفي في مصر ومساعدة المركز في تعيين أربع خريجين من أبناء المركز برغم حداثة عملة إلا انه استطاع أن يقدم خدماته وثماره سريعا لأبناء الإقليم وخرجين الجامعة.

كما أضاف الدكتور “محمد عمران” مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، أن المركز استطاع خلال فترة وجيزة أن يقدم خدمات متنوعة لأبناء الإقليم وخاصة أبناء الجامعة وقام بعمل 80 استشارة مهنية تساعد الطالب في معرفة اتجاهاته المهنية ومهاراته وسلوكياته الشخصية كما يقوم المركز في هذه الفترة بتدريب الطلاب بالتعاون مع شركة الاتصالات على المهارات السلوكية لمدة ثلاثة أيام وفى القريب العاجل سيكون مركز التطوير الوظيفي مركزا للاستشارات بعد تقييم شركة مايكرو سوفت كما قام المركز بتدريب الطلاب على اللغة الانجليزية لسوق العمل على مجموعتين.