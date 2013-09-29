بدء عمل لجان تقصي الحقائق بالقومي لحقوق الإنسان

صرح الاستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بأن لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بدأت أعمالها فور تشكيلها وعقدت عدة اجتماعات لوضع خطط عملها بمشاركة السادة أعضاء المجلس والباحثين فى الامانة العامة وأن المجلس حريص على توفير كل الدعم لهذه اللجان حتى تنتهى من عملها فى أسرع وقت ممكن طبقاً لمبادئ ومعايير حقوق الانسان وشفافية العمل ،وفي إطار ما هو منوط بالمجلس القومى لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الاساسية والعمل علي تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وكانت اللجان قد تشكلت لتقصى الحقائق في فض إعتصام رابعة العدوية وما تَبعه، أحداث مركز شرطة كرداسة وما تبعها ، الإعتداءات علي دور العبادة خلال أحداث الثورة ، و حادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.

ويهيب رئيس المجلس بكافة المواطنين من لديه معلومات أو شهادات أو وثائق خاصة بهذه الأحداث أن يُبادر بالأتصال بالمجلس علي عنوان المجلس 69 شارع الجيزة بجوار السفارة السعودية أو علي الأرقام التالية :

الخط الساخن : 16496 تليفون رقم :37610637

فاكس رقم :37610127

E mail : ombudsmanoffice.ncr@gmail.com