تظاهر طلاب جامعة بيروت احتجاجا على عدم قبول دفعة جديدة

تظاهر اليوم العشرات من طلاب التعليم الدولي بجامعة الإسكندرية المعروفة باسم ” جامعة بيروت سابقًا ” احتجاجاً على إمتناع الإدارة استقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد للعام الدراسى الجديد 2013/2014.

وطالب الطلاب باستقبال الطلاب الجدد، والاعتراف بشهاده التخرج واعتمادها من جامعة الإسكندرية والتعليم الدولي، ووضع لائحة طلابية تحدد العمل الطلابي داخل الجامعة، مشيره إلي أن هناك مجلس اتحاد للجامعة وليس هناك لائحة طلابية، هذا بالإضافة إلي توفر الأمن الجامعي للحفاظ علي أمن واستقرار الجامعة.

وشارك فى الوقفة عدد من الطلاب المصريين والطلاب العرب بمقر إدارة الجامعة بمنطقة عزبه سعد، اذ رفع الطلاب عدد من اللافتات الاحتجاجية :” اصحى يا طالب مصر يا مجدع ” و” افهم دورك في الكلية مهما تذاكر مهما حتتعب تعبك رايح للحرامية ” و” اه يا دكاترة أمن الدولة التعليم بيزنس ومقاوله” وكشف الطلاب عن رفض الجامعة استقبال طلاب جدد بدعوى غلق نظام التعليم الدولى، بينما اتهم أخرون الإدارة بأن الشهادات التى حصل عليها الطلاب غير معتمدة.

من جهة اخرى، نظم طلاب من النتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى كلية التجارة، مسيرة احتجاجية داخل ساحة الكلية بمقر المجمع النظرى حملوا خلالها النعوش لما سموه “يوم الشهيد ” وفاء لشهداء جامعة الإسكندرية.