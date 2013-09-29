أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

تظاهر طلاب جامعة بيروت احتجاجا على عدم قبول دفعة جديدة

  • 6
Google+ Print
تظاهر طلاب جامعة بيروت احتجاجا على عدم قبول دفعة جديدة تظاهر طلاب جامعة بيروت احتجاجا على عدم قبول دفعة جديدة

تظاهر اليوم العشرات من طلاب التعليم الدولي بجامعة الإسكندرية المعروفة باسم ” جامعة بيروت سابقًا ” احتجاجاً على إمتناع الإدارة استقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد للعام الدراسى الجديد 2013/2014.

وطالب الطلاب باستقبال الطلاب الجدد، والاعتراف بشهاده التخرج واعتمادها من جامعة الإسكندرية والتعليم الدولي، ووضع لائحة طلابية تحدد العمل الطلابي داخل الجامعة، مشيره إلي أن هناك مجلس اتحاد للجامعة وليس هناك لائحة طلابية، هذا بالإضافة إلي توفر الأمن الجامعي للحفاظ علي أمن واستقرار الجامعة.

وشارك فى الوقفة عدد من الطلاب المصريين والطلاب العرب بمقر إدارة الجامعة بمنطقة عزبه سعد، اذ رفع الطلاب عدد من اللافتات الاحتجاجية :” اصحى يا طالب يا مجدع ” و” افهم دورك في الكلية مهما تذاكر مهما حتتعب تعبك رايح للحرامية ” و” اه يا دكاترة أمن الدولة التعليم بيزنس ومقاوله” وكشف الطلاب عن رفض الجامعة استقبال طلاب جدد بدعوى غلق نظام التعليم الدولى، بينما اتهم أخرون الإدارة بأن الشهادات التى حصل عليها الطلاب غير معتمدة.

من جهة اخرى، نظم طلاب من النتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى كلية التجارة، مسيرة احتجاجية داخل ساحة الكلية بمقر المجمع النظرى حملوا خلالها النعوش لما سموه “يوم الشهيد ” وفاء لشهداء جامعة الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر