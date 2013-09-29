"القاعدة" تقتل عنصرًا منشقًا عنها تعاون مع الأمن اليمني

كتب : الأناضول منذ 51 دقيقة

لقي شاب يمني حتفه على يد عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة المحجفة بمديرية تبن في محافظة أبين، جنوبي اليمن، وذلك على خلفية تعاونه مع الأمن اليمني، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، اليوم، إن "عنصرين ينتميان للقاعدة يستقلان دراجة نارية أطلقا النار مساء أمس على الشاب، طارق فيل، أمام منزله ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأشار إلى أن "الشاب قُتل بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية وتزويدها بمعلومات عن تنظيم القاعدة"، مضيفًا أن "القتيل كان أحد عناصر تنظيم القاعدة قبل أن ينشق عن التنظيم ويعمل في مساندة الأجهزة الأمنية".

وسبق أن قامت عناصر تابعة للقاعدة بإعدام عدد من الشباب خلال الفترة القليلة الماضية بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية، ومناهضة التنظيم.