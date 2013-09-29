هيئة الاستعلامات تشارك فى المؤتمر التاسع للمال والتمويل غدا بالقاهرة

تشارك الهيئة العامة للاستعلامات فى المؤتمر التاسع للمال والتمويل، والذى سيعقد غدا الاثنين، ويستمر يومين، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وبمشاركة كبرى المؤسسات المالية وممثلى القطاع الخاص فى مصر، بهدف مناقشة خارطة طريق اقتصادية جديدة لمصر فى المرحلة القادمة.

وصرح السفير أمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهيئة وجهت الدعوة إلى وسائل الإعلام الأجنبية لحضور المؤتمر، كما أنها ستقيم مركزا صحفيا لتقديم مزيد من التسهيلات اللازمة لعملهم وللتعاون، معهم لأداء مهامهم بالشكل اللائق، بهدف بيان حقائق الوضع الاقتصادى وبيئة الأعمال والقطاعات الاستثمارية والقدرات التنافسية فى مصر.

وأضاف أن مشاركة الهيئة تأتى فى إطار الدور المنوط بها من بيان حقائق الوضع الداخلى، وتقديم الصورة الحقيقية لممثلى وسائل الإعلام الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر تتقدم إلى الأمام ليس فقط على المستوى السياسى، فى إطار خارطة الطريق، لكن أيضا من خلال السير قدما وبخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية تستهدف دفع عجلة التنمية والنهوض بمعدلات النمو فى الاقتصاد المصرى.

ويشار إلى أن المؤتمر التاسع للمال والتمويل يعد من أكبر الفعاليات الاقتصادية التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، ويناقش ضمن مجموعة من الجلسات استراتيجيات التنمية الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لمصر فى العام المالى 2013- 2014، والموضوعات المرتبطة بالقطاع المصرفى، ودور البنوك فى تشجيع ودعم القطاعين الحكومى والخاص للارتقاء بمعدلات النمو فى السنوات المقبلة، وأيضا الاستثمار فى قطاعات النقل والعقارات والسياحة، ودور مؤسسات التمويل الدولية.