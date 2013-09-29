الرباط تلتقى المكلفين بـ"شئون الصيدلة" بعد تقدمهم بشكوى لـ"لإدارية"

تجتمع حاليا الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، بعدد من الصيادلة المكلفين للعمل بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والذين لم يتمكنوا من استلام عملهم بالإدارة بسبب رفض الدكتور حنان الليثى رئيس الإدارة تسليمهم تكليفهم، على حد تأكيدهم، لوجود عدد من الصيادلة العاملين بالإدارة بما يفوق طاقتها.

وقدم هؤلاء الصيادلة، اليوم الأحد، شكوى للنيابة الإدارية بوزارة الصحة، للتحقيق فى واقعة عدم تسليمهم لعملهم، رغم تكليفهم للعمل بالإدارة، كما أكدوا اعتزامهم الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب وزيرة الصحة وإضراب عن الطعام، إلا أن الرباط طلبت لقائهم لبحث مشكلتهم.

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