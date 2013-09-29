بالصور.. رئيس حى حلوان يتفقد المدارس للاطمئنان على العملية التعليمية

تفقد هشام الكاشف، وكيل وزارة التنمية المحلية، ورئيس حى حلوان، اليوم الأحد، المعهد الأزهرى النموذجى للفتيات، (الإبتدائى- الإعدادى- الثانوى) بمنطقة الطيران بحى حلوان، وتفقد عددا من الفصول الدراسية بجميع المراحل والمكتبة المدرسية، مشيدا بدور شيخ المعهد والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والجهود التى يقوم بها العاملون على مستوى التحصيل الدراسى.

كما تفقد الكاشف، بصحبة ميرفت مصطفى مدير عام الإدارة التعليمية بالحى، منطقة شرق حلوان والمشروع الأمريكى ومدينة الموظفين وتقسيم سلاح المهندسين, ومدرسة محمود سامى البارودى، ومدرسة السادات ومدرسة القدس، ومدرسة أسامة بن زيد بعزبة الوالدة، واطمأن على سير العملية التعليمية، وأكد أنه يتم دهان جميع المربعات والشوارع الرئيسية ومراجعة الإنارة ورفع المخلفات داخل الحى.



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