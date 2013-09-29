"الجحش" نقيبا للفلاحين لحين إجراء انتخابات النقابة خلال 60 يوما

قال مصطفى كمال، أمين صندوق نقابة الفلاحين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم اختيار الحاج سعد الجحش، من قبل مجلس إدارة النقابة لتسيير أعمال النقابة لحين إجراء انتخابات على منصب النقيب خلال 60 يوما، بعد وفاة محمد عبد القادر نقيب الفلاحين الذى لقى مصرعه فى حادث مروع بعد سقوط سيارته من أعلى محور 26 يوليو، وبناء على انعقاد مجلس الإدارة المستمر وأغلبية الأعضاء تم ترشيح "رفعت جودة محمد" لعضوية لجنة الخمسين الخاصة بالدستور وهو ما أعقبه صدور قرار جمهورى بعضويته للجنة.

وأكد أمين صندوق النقابة، أن مطالب النقابة لم تتغير وأولها مظلة تأمين اجتماعى تتناسب مع الفلاحين، وإيجاد آلية تسويق للحاصلات الزراعية، وتوزيع عادل للأراضى الزراعية لقانونى 1996،و92، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والتقاوى بمحافظات الجمهورية لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب لسد الفجوة، وتوزيع الأراضى المستصلحة على صغار الفلاحين والعاملين الزراعيين وتفعيل دور الدولة فى خدمة التأمين الصحى وبناء المستشفيات وتوصيل المرافق إلى كافة القرى المحرومة وخاصة الصعيد، وعودة بنك التنمية والائتمان إلى بنك التسليف