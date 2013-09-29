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"الأوقاف" تلغى الزيادات الإيجارية على منتفعى أراضى الوقف‎

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"الأوقاف" تلغى الزيادات الإيجارية على منتفعى أراضى الوقف‎ "الأوقاف" تلغى الزيادات الإيجارية على منتفعى أراضى الوقف‎

قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وزير الأوقاف عدم إضافة أو زيادة أى أعباء مالية جديدة على العقود الإيجازية هذا العام، فيما أهابت وزارة الأوقاف بجميع المتعاملين معها سرعة سداد المستحقات المتأخرة عليهم.

كما حدد المجلس اليوم الأحد إطاراً عاما لإزالة التباين فى القيمة الإيجارية فى الأراضى الزراعية المتماثلة، أو التى تقع فى نطاق واحد بتحديد حدٍ أدنى، وإجراء المزاد العلنى عند أى تظلم من القيمة الإيجارية، على أن يعم المنشور على المناطق ويطبق من أكتوبر 2014م.

وقد بدأت الوزارة فى التفاهم مع المحافظات المعنية بشأن وقف مصطفى عبد المنان الذى يبلغ 421 ألف فدان، ووقف الروبى والأشعرى بكفر الشيخ، ويجرى إعداد خطة لاستثمارها بما يحقق نقلة اقتصادية كبيرة فى الاستثمار الزراعى والعقارى والمهنى بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وينعكس على مجمل عملية التنمية فى .

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