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شباب الثورة السودانية بمصر تجدد التظاهر اليوم أمام سفارتها بالقاهرة

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شباب الثورة السودانية بمصر تجدد التظاهر اليوم أمام سفارتها بالقاهرة شباب الثورة السودانية بمصر تجدد التظاهر اليوم أمام سفارتها بالقاهرة

دعت تنسيقية شباب الثورة السودانية بمصر وعدد من النشطاء السياسيين ومؤسسى حركة "قرفنا" و"مبادرة أبينا" إلى التظاهر مجددا اليوم أمام السفارة السودانية بالقاهرة لتوحيد الحراك الجماهيرى وتوجيهه نحو إسقاط النظام وتؤكد تنسيقية شباب الثورة السودانية فى وقوفها مع خيارات شعب السودان الأبىّ فى حقه المشروع فى التظاهر ضد نظام البشير وإسقاطه والقصاص لثورة الخبز والحرية والسلام.

وقال الناشط أحمد عصام من مؤسسى "حملة أبينا" فى تصريحات لليوم السابع، إن الهدف من المظاهرات هو التضامن مع الداخل فى السودان ومحاكمة البشير ضد الجرائم والمجازر التى ارتكبها ضد المتظاهرين السلميين والتى أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء على حد قوله.

وبالفعل تجمع العشرات أمام السفارة السودانية حاملين أعلام السودان ومرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".. "نحنا مرقنا مرقنا ضد الناس اللى قتلو ولادنا".. وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحرير الإعلام.

وناشد الشعب فى السودان إلى الخروج فى مظاهرات فى كافة أحياء ومدن السودان مستغلين فرصة أن الأمن سيكون فى حماية خطاب البشير ودعاهم إلى عدم الانصياع لخطاب البشير اليوم لأنه يحاول كسب الجماهير، وأكد أن العصيان المدنى سيبدأ من يوم غد الاثنين.

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مصر 365

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