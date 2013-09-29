أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

الشرطة السويدية تفصل بين جماهير فريقين متنافسين باستخدام درج كهربائي يتحرك بسرعة الصاروخ

Google+ Print
الشرطة السويدية تفصل بين جماهير فريقين متنافسين باستخدام درج كهربائي يتحرك بسرعة الصاروخ الشرطة السويدية تفصل بين جماهير فريقين متنافسين باستخدام درج كهربائي يتحرك بسرعة الصاروخ

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

استحدثت الشرطة السويدية طريقة مبتكرة للفصل بين مشجعي الأندية المتنافسة، خاصة أثناء المباريات الكبيرة، حيث إنها لجأت لاستخدام درج كهربائي فائق السرعة كي لا تكون هناك فرصة للمشجعين المتنافسين للاحتكاك أو حتى لرؤية بعضهم البعض.

وقامت الشرطة بالفعل باستخدام هذه الوسيلة الجديدة في مباراة ناديي "إيه أي كي فوتبول" و"ديورجاردن"، وهما من أكبر الأندية السويدية خلال مباراة دربي الناديين التي أقيمت الأسبوع الماضي في العاصمة ستكهولم.

وجرت العادة في السابق على وقوع الكثير من المصادمات بين جمهور الناديين خاصة لدى وصول المشجعين إلى محطة قطار ستكهولم المركزية والتي دائمًا ما كانت تعد مسرحًا للاحتكاك بين الجماهير.

وتحسبًا لتكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى، قامت الشرطة بتركيب درج كهربائي فائق السرعة في المحطة لنقل مشجعي "إيه أي كي فوتبول" لدى وصولهم إلى خارج المحطة قبل حتى أن تتاح لهم الفرصة لرؤية مشجعي الفريق المنافس.

وأثبتت الوسيلة الجديدة نجاحها بالفعل حيث لم تقع أي مصادمات تقريبًا بين جماهير الناديين.

وصرحت مصادر في الشرطة السويدية أنه سيتم اللجوء لاستخدام الدرج الكهربائي الفائق السرعة في مثل هذه المباريات الكبيرة مستقبلًا.

وقال أحد مشجعي "إيه أي كي"، "لقد تحركنا بسرعة فائقة على ذلك السلم إلى حد أنني شعرت كما لو أنني كنت استقل صاروخًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية