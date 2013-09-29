الشرطة السويدية تفصل بين جماهير فريقين متنافسين باستخدام درج كهربائي يتحرك بسرعة الصاروخ

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

استحدثت الشرطة السويدية طريقة مبتكرة للفصل بين مشجعي الأندية المتنافسة، خاصة أثناء المباريات الكبيرة، حيث إنها لجأت لاستخدام درج كهربائي فائق السرعة كي لا تكون هناك فرصة للمشجعين المتنافسين للاحتكاك أو حتى لرؤية بعضهم البعض.

وقامت الشرطة بالفعل باستخدام هذه الوسيلة الجديدة في مباراة ناديي "إيه أي كي فوتبول" و"ديورجاردن"، وهما من أكبر الأندية السويدية خلال مباراة دربي الناديين التي أقيمت الأسبوع الماضي في العاصمة ستكهولم.

وجرت العادة في السابق على وقوع الكثير من المصادمات بين جمهور الناديين خاصة لدى وصول المشجعين إلى محطة قطار ستكهولم المركزية والتي دائمًا ما كانت تعد مسرحًا للاحتكاك بين الجماهير.

وتحسبًا لتكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى، قامت الشرطة بتركيب درج كهربائي فائق السرعة في المحطة لنقل مشجعي "إيه أي كي فوتبول" لدى وصولهم إلى خارج المحطة قبل حتى أن تتاح لهم الفرصة لرؤية مشجعي الفريق المنافس.

وأثبتت الوسيلة الجديدة نجاحها بالفعل حيث لم تقع أي مصادمات تقريبًا بين جماهير الناديين.

وصرحت مصادر في الشرطة السويدية أنه سيتم اللجوء لاستخدام الدرج الكهربائي الفائق السرعة في مثل هذه المباريات الكبيرة مستقبلًا.

وقال أحد مشجعي "إيه أي كي"، "لقد تحركنا بسرعة فائقة على ذلك السلم إلى حد أنني شعرت كما لو أنني كنت استقل صاروخًا".