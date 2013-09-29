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إيران تطالب اليمن بالإسراع في البحث عن الدبلوماسي الإيراني المختطف

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إيران تطالب اليمن بالإسراع في البحث عن الدبلوماسي الإيراني المختطف إيران تطالب اليمن بالإسراع في البحث عن الدبلوماسي الإيراني المختطف

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليمنية بالإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأن الدبلوماسي الإيراني المختطف في اليمن، للعثور عليه والإفراج عنه.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن ظريف، التقى نظيره اليمني أبو بكر القربي أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وناقش معه القضايا المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء طرح مسألة اختطاف الدبلوماسي الإيراني "نور أحمد نيكبخت" من قبل جهات مجهولة في اليمن، وطالب نظيره اليمني بتسريع الإجراءات المتخذة للعثور عليه والإفراج عنه واعادته سالما.

من جهته، تعهد الوزير اليمني بالاستجابة لطلب نظيره الايراني وبذل أقصى جهوده للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، مقدما شرحا عن الجهود التي بذلتها بلاده حتى الآن.

كانت جهات مجهولة، أقدمت على اختطاف الملحق الإداري للسفارة الإيرانية "نور احمد نيكبخت" في 21 أغسطس الماضي.

وبحث الوزيران الإيراني واليمني خلال اللقاء أيضا مخاطر انتشار التطرف والنعرات الطائفية في المنطقة وانتشارهما إلى ما وراء الحدود وضرورة التعاون لاحتوائهما ، إلى جانب بحث ضرورة تحسين العلاقات ومسألة إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتبادل الوفود والحفاظ على الاتصالات الثنائية.

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