مياه قنا تفتح مركزا لخدمة العملاء

صرح اللواء مهندس أشرف أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إلى افتتاح أول مركز خدمة عملاء على مستوى المحافظة بشكل تجريبى فى إطار خطة تطوير خدمات المواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

ويقدم مركز خدمة العملاء الجديد العديد من الخدمات التى تخص المواطنين فى تحصيل الفواتير والمتأخرات، وتقديم خدمة الاشتراك فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وتركيب عدادات، وتوصيل المياه إلى المحلات والمستأجرين، وأخيراً خدمة تطهير وغسيل الخزانات المنزلية.

كما أوضح عبد العزيز أنه تم تطوير المركز إنشائيا وتطبيق معايير الكفاءة اللازمة لإتاحة البيئة المناسبة للعمل، وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين تيسر عليهم إجراءات الحصول على الخدمة فى أسرع وقت وبأقل جهد، مشيراً إلى حرص الشركة على افتتاح العديد من مراكز خدمة العملاء بمختلف فروع المحافظة كخطة مستقبلية خلال الفترة القادمة.

>