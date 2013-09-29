وصول 2500 سائح من دول أوروبية مختلفة

وصل منذ مساء أمس السبت، حتى اليوم، ما يقرب من 2500 سائح إلى مطار الغردقة الدولى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك على متن 27 رحلة قادمة من المطارات الأوروبية والدول الأخرى المختلفة.

من جانبه أكد اللواء سامى عبد المنعم مدير مطار الغردقة الدولى لـ"اليوم السابع" أنه وصلت منذ مساء أمس 27 رحلة دولية إلى مطار الغردقة و9 رحلات أخرى داخلى بما يقارب 2500 سائح من جنسيات مختلفة على متن الــ27 رحلة.

من ناحية أخرى سادت حالة من الفرح جميع العاملين بالنشاط السياحى، بمجرد علمهم برفع عدة شركات ودول أوربية وغربية حظر السفر إلى مصر، وخاصة السياح الألمان وغيرهم.

وكانت قد احتفلت محافظة البحر الأحمر أول أمس الجمعة باليوم العالمى للسياحة وسط مشاركات عديدة من مختلف الجنسيات الغربية، وسط فقرات فنية ممتعة شرقية وغربية، وذلك بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.