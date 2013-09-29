أمن جامعة بنها يسيطر على اشتباكات طلاب المحظورة والمستقلين

سيطر أمن كلية الحقوق بجامعة بنها اليوم الأحد، على اشتباكات وقعت بين مجموعة من طلاب كلية الطب والعلوم، بعد أن استطاعوا الدخول من خلف أسوار كلية الحقوق، وقاموا بتنظيم مظاهرة داخل الكلية رافعين صور المقبوض عليهم ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة مما دفع طلاب كلية الحقوق إلى ترديد هتافات مؤيدة للقوات المسلحة، وقام بعض الطلاب المؤيدين بتمزيق اللافتات الخاصة بطلبة المحظورة، وبسرعة تدخل الأمن واستطاع فك الاشتباكات دون وجود ثمة أى إصابات، أو خسائر بالكلية، وانصرف الطلاب.

ومن جانبه، قام زين سرحان مدير أمن جامعة بنها بكتابة مذكرة تفصيلية بالواقعة لرفعها إلى الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.