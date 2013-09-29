أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المحكمة الاقتصادية: غدا.. العمومية توزع العمل للعام القضائى الجديد

Google+ Print
المحكمة الاقتصادية: غدا.. العمومية توزع العمل للعام القضائى الجديد المحكمة الاقتصادية: غدا.. العمومية توزع العمل للعام القضائى الجديد

قال المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة الاقتصادية إنه ستعقد غدا الاثنين الجمعية العمومية العادية لقضاة المحكمة لمناقشة توزيع العمل بالمحكمة عن العام القضائى، 2013 /2014، كما وجه رئيس المحكمة دعوة لكافة قضاة المحكمة لحضور الجمعية.

وأضاف عبد اللاه أنه سيتم مناقشة خطة العمل بالمحكمة خلال العام القضائى الجديد، وإقرار توزيع العمل بين مستشارى المحكمة على الدوائر المدنية والاستئنافية، بالإضافة لمناقشة الاقتراحات المقدمة من قضاة المحكمة.

يذكر أن المستشار جمال عبد اللاه كان رئيسا لإحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الاقتصادية، كما كان يشغل منصب رئيس محكمة بنى سويف الإبتدائية عام 2010 /2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365