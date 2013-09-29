المحكمة الاقتصادية: غدا.. العمومية توزع العمل للعام القضائى الجديد

قال المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة الاقتصادية إنه ستعقد غدا الاثنين الجمعية العمومية العادية لقضاة المحكمة لمناقشة توزيع العمل بالمحكمة عن العام القضائى، 2013 /2014، كما وجه رئيس المحكمة دعوة لكافة قضاة المحكمة لحضور الجمعية.

وأضاف عبد اللاه أنه سيتم مناقشة خطة العمل بالمحكمة خلال العام القضائى الجديد، وإقرار توزيع العمل بين مستشارى المحكمة على الدوائر المدنية والاستئنافية، بالإضافة لمناقشة الاقتراحات المقدمة من قضاة المحكمة.

يذكر أن المستشار جمال عبد اللاه كان رئيسا لإحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الاقتصادية، كما كان يشغل منصب رئيس محكمة بنى سويف الإبتدائية عام 2010 /2011.