الثلاثاء.. "مصر الخير" تنظم "يوم الابتكار وريادة الأعمال للتعليم الفنى"

تنظم مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والاتصالات، وعدد من الهيئات والجهات المانحة المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد من رجال الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، وجمعيات المستثمرين، الثلاثاء المقبل، فاعليات يوم الابتكار وريادة الأعمال للتعليم الفنى، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة التعليمية 6 أكتوبر، بحضور الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم وعدد من الوزراء والمحافظين وممثلى الهيئات والجهات الدولية.

وقال الدكتور خالد السعدنى، مدير مركز المنح والابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية، إن الفعاليات تتم برعاية وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع مركز المنح والابتكار ونقل التكنولوجيا، مشروع "التوظيف القائم على التدريب" بمؤسسة مصر الخير، موضحا أنه سيتم خلال هذا اليوم عرض نماذج المبتكرين والمخترعين، وإعلان جائزة أفضل ابتكار، أو اختراع تصلح أن تكون مشروعا تجاريا، بالإضافة إلى مسابقة للموهوبين فى حضور جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والهيئات المحلية والدولية.

وأضاف أن تنظيم يوم الابتكار وريادة الأعمال، لطلبة التعليم الفنى، هو الحدث الأول من نوعه فى مصر، وذلك لإبراز أهمية التعليم الفنى، ودوره فى خلق مجتمع حديث ومتطور، وبناء ويضع التعليم الفنى فى مكانته الصحيحة، كباقى دول العالم المتقدمة، وجذب انتباه المجتمع لأهمية التعليم الفنى فى مصر، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، ونشر ثقافة واهمية الابتكار وريادة الأعمال للمدارس الفنية، وتنمية روح الإبداع والابتكار، وتحفيز المواهب والقدرات لدى الطلاب، وتسليط الضوء على أهمية التعليم الفنى، لزيادة الدخل القومى، والقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتشجيع وتكريم المبتكرين المتميزين فى المجالات العلمية، والتقنية والإنتاج الفكرى للطلاب ومدرسى التعليم الفنى، وأحياء روح المنافسة بين الطلاب، بما يحقق مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن العمل على جعل هذه الاحتفالية سنوياً مثلها مثل عيد الفلاح ويوم المرأة العالمى، وذلك بمشاركة جميع المدارس الفنية (زراعى – تجارى – صناعى).

وقال إنه سيتم منح 10 جوائز تصل قيمتها إلى 160 ألف جنيه، قيمة الجائزة الأولى منها 40 ألف جنيه، لأفضل اختراعات أو ابتكارات، تحصل على أعلى الدرجات من قبل لجنة التحكيم، كما تمنح جوائز للمدرس أو المدرب المشرف والمدرسة، فضلا عن رعاية الابتكارات الفائزة من خلال إقامة مشروعات صغيرة، قائمة على تلك الأفكار أو مصانع أو شركات صغيرة، تحت أشراف مؤسسة مصر الخير، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على رعاية الأفكار والابتكارات الجيدة الأخرى، مؤكدا أنه سيتم تنظيم برامج تدريبية لشباب المبتكرين، حول كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.

من جانبها أكدت نجوى السيد مدير إدارة الأبحاث العلمية بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تحرص على دعم المؤتمرات العلمية، وقد دعمت فاعليات يوم الابتكار وريادة الأعمال لعام 2011، حيث ترعى المؤسسة هذا المؤتمر للمساهمة فى سد الفجوة بين الابتكار والأعمال التجارية، من خلال تشجيع إنشاء شركات تعتمد على ابتكار او براءة اختراع، وتحويل أفضل الابتكارات إلى مشاريع، خاصة مشتركة بعد تنفيذ دراسة جدوى.