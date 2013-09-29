"تعليم القاهرة": السيطرة على شغب طلاب يرتدون تيشرتات تحمل إشارة "رابعة"

أكدت شاهيناز الدسوقى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية بالعاصمة من القلائل بين جميع المديريات بمختلف المحافظات التى تشهد هدوءا من الناحية الأمنية، وذلك لتواجد قوات أمنية تقوم بعمل دوريات بصفة يومية، وبالتالى فعمليات التأمين تعطى انطباعا للطلاب بالقدرة على التحصيل واستيعاب المواد الدراسية.

وأشارت الدسوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أجهزة الأمن قامت بتنفيذ خطة متكاملة لتأمين المدارس وجميع المديريات للتلاميذ والمنشآت التعليمية بالعاصمة، موضحة أنه تم الاتفاق على مراجعة تأمين جراجات أتوبيسات نقل الطلبة والتأكد من وجود الحراسة عليها وتأمينها وفحصها قبل وبعد الرحلة اليومية، وكذلك عدم السماح بركن السيارات والدراجات البخارية حول أسوار المدارس أو بالقرب من مداخلها وتواجد خبراء المفرقعات بأماكن متفرقة لإتمام عملية التأمين.

ولفتت الدسوقى، إلى أن أى أعمال شغب تتم بالقرب من المدرسة تقوم إدارة المدرسة بإخطار رئاسة الحى، وعلى الفور يتم تبليغ قسم الشرطة التابع للحى، وتتم السيطرة عليه فورا قبل تفاقم الأزمة، موضحة أن من ضمن هذه الإخطارات حدوث أعمال شغب ناتجة عن ارتداء أحد الطلاب لتيشرت يحمل إشارة "رابعة"، ولكن تم التفاهم معه، وانتظم فى الدراسة، وذلك بإحدى المدارس بمنطقة المرج وحلوان، وإخطار آخر بعدم دخول الطلاب مدارسهم خوفا من الانهيار عليهم فجأة، وذلك بحى منشأة ناصر والتبين، وأخرى تتعلق بتطوير المدرسة ولكن تم تدارك الأزمة والسيطرة عليها جميعا قبل تفاقمها.