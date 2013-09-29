أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

توقعات بارتفاع نفقات السعوديين على التجميل إلى 4 مليار دولار في 2013

Google+ Print
توقعات بارتفاع نفقات السعوديين على التجميل إلى 4 مليار دولار في 2013 توقعات بارتفاع نفقات السعوديين على التجميل إلى 4 مليار دولار في 2013

كتب : الأناضول الأحد 29-09-2013 11:31

قال الدكتور شفيق قايدباي، المدير العام لإحدى شركات التجميل الطبية بالسعودية، إن الإنفاق على التجميل في المملكة بلغ ما بين 12 إلى 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في العام الماضي 2012، متوقعًا أن يرتفع الرقم إلى 15.5 مليار ريال (4 مليار دولار) خلال العام الجاري 2013.

وأضاف اليوم، أن سوق التجميل في تنمو بشكل مضطرد، كونها تضاعفت بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تنمو بنسبة 15% إلى 22% سنويا، بالتالي من المتوقع أن يصل يزداد الإنفاق على التجميل بنفس النسبة خلال العام الجاري.

وقال قايدباي على هامش إطلاق الشركة لأحد منتجاتها الجديدة، إن السوق السعودية سوق ضخمة وواعدة في مجال منتجات التجميل.

وأكد أن المنتجات التجميلية والطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، مطالبا بتطبيق هذه المعايير على المنتجات سيئة السمعة المنتشرة في الأسواق.

والاقتصاد السعودي هو الأضخم عربيا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.7 تريليون ريال في 2012، ونصيب الفرد من الناتج بلغ نحو 91 الف ريال، حيث يبلغ عدد السكان 29.2 مليون نسمة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً