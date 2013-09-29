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لا تراجع عن رفع أسعار الوقود في السودان

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لا تراجع عن رفع أسعار الوقود في السودان لا تراجع عن رفع أسعار الوقود في السودان

كتب : أ ف ب الأحد 29-09-2013 11:44

أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، اليوم، أن لن تتراجع عن قرارها برفع الوقود والذي أثار احتجاجات دموية وانتقادات من داخل الحزب الحاكم. وقال عثمان في مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار "لا، ذلك ليس ممكنا أبدا".

وأدت زيادة أسعار الوقود إلى نحو الضعف الاثنين إلى اندلاع أسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاما.

وتقول السلطات إن 33 شخصا قتلوا خلال الأسبوع الماضي بينما يقول نشطاء وجماعات حقوقية دولية إن عدد القتلى 50 شخصا على الأقل معظهم في الخرطوم.

وقال الوزير إن السلطات اضطرت إلى التدخل عندما أصبحت الاحتجاجات عنيفة، وأضاف "هذه ليست تظاهرات.. لقد هاجموا محطات البنزين وحرقوا نحو 21 منها".

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