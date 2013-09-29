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البطريرك الماروني: أحداث بعلبك وطرابلس نتيجة تفشي السلاح وخلافات المسؤولين

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البطريرك الماروني: أحداث بعلبك وطرابلس نتيجة تفشي السلاح وخلافات المسؤولين البطريرك الماروني: أحداث بعلبك وطرابلس نتيجة تفشي السلاح وخلافات المسؤولين

كتب : أ ش أ منذ 42 دقيقة

أكد البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، أن أحداث منطقتي بعلبك وطرابلس أمس وقعت بسبب خلاف المسؤولين الذي يؤدي إلى تفشي السلاح المتسبب بالانفلات الأمني.

وطالب البطريرك الراعي، خلال عظة له، اليوم، المسؤولين بإخراج لبنان من أزمته وتحييده عن الصراعات المذهبية عملا بالوفاق الوطني وإعلان بعبدا فيتمكن لبنان من القيام بدوره البناء، مناشدا المسؤولين اللبنانيين بالولاء للبنان أولا وأخيرا.

وكانت مدينة بعلبك شهدت أمس اشتباكات عنيفة بدأت بين آل الشياح (سنة) وعناصر لحزب الله، توسعت لاشتباكات بين السنة والشيعة في المدينة ذات الغالبية الشيعية والتي يشكل السنة أكثر من ثلث سكانها، وتدخل الجيش اللبناني للفصل بين الطرفين، فيما قتل أربعة أشخاص على الأقل من بينهم اثنان من عناصر حزب الله.

أما مدينة طرابس ذات الأغلبية السنية وثاني أكبر مدن لبنان، فقد شهدت أمس انفجارا أودى بحياة شخص على الأقل وإصابة 4 آخرين، كما سمع فيها أصوات إطلاق نار وقنابل صوتية، وتشهد المدينة اشتباكات بين منطقة جبل محسن (ذات الأغلبية العلوية ) وبين باب التبانة (سنة)، بالإضافة إلى اشتباكات بين زعماء المجموعات المسلحة في المدينة.

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