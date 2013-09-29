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"القاعدة" تقتل عنصرًا منشقًا عنها تعاون مع الأمن اليمنى

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"القاعدة" تقتل عنصرًا منشقًا عنها تعاون مع الأمن اليمنى "القاعدة" تقتل عنصرًا منشقًا عنها تعاون مع الأمن اليمنى

لقى شاب يمنى حتفه على يد عناصر تابعة لتنظيم القاعدة فى منطقة المحجفة بمديرية تبن فى محافظة أبين، جنوبى اليمن، وذلك على خلفية تعاونه مع الأمن اليمنى، بحسب مصدر أمنى.

وقال المصدر، اليوم الأحد، إن "عنصرين ينتميان للقاعدة يستقلان دراجة نارية أطلقا النار مساء أمس على الشاب، طارق فيل، أمام منزله ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأشار إلى أن "الشاب قُتل بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية وتزويدها بمعلومات عن تنظيم القاعدة"، مضيفًا أن "القتيل كان أحد عناصر تنظيم القاعدة قبل أن ينشق عن التنظيم ويعمل فى مساندة الأجهزة الأمنية".

وسبق أن قامت عناصر تابعة للقاعدة بإعدام عدد من الشباب خلال الفترة القليلة الماضية، بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية، ومناهضة التنظيم.

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