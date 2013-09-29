عمال "البحيرة" يعاودون التظاهر بالإسكندرية للمطالبة بصرف مستحقاتهم

عاود عمال شركة مساهمة البحيرة إلى تظاهراتهم صباح اليوم الأحد، أمام مقر الشركة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، حيث قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم، لعرض مطالبهم وتأكيد استمرار مطالبتهم، بصرف مرتبات العمال المتأخرة منذ شهر إبريل الماضى، ورفع العمال لافتات تحمل عبارات "تدمير شركة البحيرة هو تدمير لبلدنا" و"أغيثونا – عمال شركة مساهمة البحيرة" وغيرها كما ردد العمال هتافات "اصحى يا عامل مصر يا مجدع وافهم دورك فى الوردية.. مهما بتتعب ومهما بتشقى بيروح تعبك للحرامية".

وأكدوا على حبهم ودعمهم للفريق أول عبد الفتاح السيسى، ولخارطة الطريق، مطالبين "السيسى" بالالتفات إلى عمال شركة مساهمة البحيرة، وفتح ملفات الفساد بالشركة وصرف المرتبات المتأخرة للعمال.

وقال إسلام عبد الرازق -رئيس قطاع شئون العاملين بالشركة، إن المناضل أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى، وعدد من قيادات القوى السياسية بالإسكندرية قد أعلنوا تضامنهم مع العمال، وأكدوا على سعيهم لتحقيق مطالب العمال بصرف المستحقات المالية المتأخرة.

وأكدوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمام مقر الشركة على رفضهم لمجلس الإدارة مطالبين بإقالته، وشددوا على مطالبهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وعودة شركة مساهمة البحيرة إلى عهدها السالف، كأكبر شركة استصلاح أراضى فى مصر.