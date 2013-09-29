استياء أولياء أمور تلاميذ ابتدائى بطنطا بعد ضم أبنائهم لفصول مدرسة ثانوى

تضرر أولياء أمور مدرسة الإمام الشافعى التجريبية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، من ضم بعض فصول تلاميذ الابتدائى لفصول مدرسة الثانوية الفندقية المجاورة للمدرسة بالمخالفة للوائح والقوانين على حد وصفهم.

وأكد أولياء الأمور، أنهم تقدموا بشكاوى رسمية لمدير الإدارة ولوكيل الوزارة وللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، يتضررون فيها من هذه الكارثة وهى ضم تلاميذ الابتدائى مع طلاب ثانوى الفندقى, وفى حمامات مشتركة, بلا رقابة.

وقالت إحدى أولياء الأمور، إن العديد من المدرسات رفضن رفضا "باتا" دخول الفصول فى المبنى التابع للفندقية لما يتعرضن له من مضايقات ومعاكسات من شباب الفندقية، ولكى تمنع الإدارة الاحتكاك المباشر قامت بإلغاء الفسحة من الصف الأول الابتدائى.

وتابعت "حينما تدخلت مدير الإدارة واستجابت لمطلب أولياء الأمور، وطالبت مدير المدرسة بعودة تلاميذ الابتدائى, فى مكان فصول الإعدادى, رفض طلاب الإعدادى تنفيذ الأمر.. مما أدى لتكدس التلاميذ فى الفصول، وزيادة عددية أكثر من الكثافة الموجودة رسميا فى المنشور الخاص بالتجريبيات.

وفى ردها أكدت مديرية التربية والتعليم، أنه تم فحص الشكوى وقامت فاطمة خضر وكيل الوزارة ومها الشربينى مدير إدارة غرب طنطا التعليمية بزيارة ميدانية على أرض الواقع وقررت تجهيز 5 فصول فى الإمام الشافعى لنقل تلاميذ الابتدائى من الفندقية للإمام الشافعى وحل المشكلة بمجرد تجهيز الفصول فى أقرب وقت ممكن.