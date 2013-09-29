بالصور.. الحياة تدب بمحطات أسوان بعد التشغيل الجزئى للقطارات

لليوم الثانى من تنفيذ قرار الحكومة بالتشغيل الجزئى لقطارات السكة الحديد ما بين أسوان وقنا دبت الحياة من جديد بمحطات السكة الحديد، بطول محافظة أسوان بعد توقف دام نحو الشهر والنصف، والتى تعد تقريبا أكبر فترة توقف فى تاريخ السكة الحديد.

فرحة عودة القطارات عمت الركاب بسبب إنهاء معاناة بعضهم اليومية فى السفر والتنقل ما بين مراكز محافظة أسوان والمحافظات المجاورة وخاصة من الموظفين والعمال والطلاب الذين قصمت زيادة تعريفة سيارات الأجرة، وسائقى الميكروباصات ظهورهم وكما تسلق من جديد الباعة الجائلين القطارات التى بدأت فى التقاطر مابين قنا والأقصر وأسوان لكسب قوتهم، كما فتحت الأكشاك المقامة داخل المحطات وعلى الأرصفة أبوابها بعد أسابيع من الكساد.

على سياق ذى صلة بدأ اليوم إقبال متوسط إلى حد ما من المواطنين على المحطات بسبب عدم معرفتهم لجداول مواعيد القطارات ولعدم ملاءمة تلك المواعيد لظروف البعض بينما انتظمت أمس السبت القطارات التى تم تشغيلها بمواعيدها وشهدت ازدحاما كبيرا من الركاب هذا وتكثف شرطة النقل والمواصلات من تواجدها داخل وخارج محطات السكة الحديد خشية حدوث أى إخلال بالعملية الأمنية.

وكانت قد أعلنت فى وقت سابق هيئة السكة الحديد عن تشغيل أربعة قطارات بين أسوان وقنا كمرحلة تجريبية قطاران للذهاب وقطاران للعودة.